Ore 7 inizia la maxi evacuazione LA DIRETTA

alleata di tempestività e precisione, pronta a garantire la sicurezza di cittadini e visitatori. In questa diretta speciale, vi terrò aggiornati in tempo reale sugli sviluppi di questa operazione di grande portata, unendo competenza e dedizione per affrontare l’emergenza con efficacia. Restate con noi per scoprire come si svolge questa complessa operazione di salvataggio e tutela collettiva.

Polizia, carabinieri, vigili del fuoco, volontari della Protezione Civile, guardia di finanza, ambulanze e mezzi di soccorso del 118. Sono tutti mobilitati dalle primissime ore della mattinata di domenica 15 giugno per la maxi evacuazione nella zona Est della città. Una macchina organizzativa.

Ritrovati due ordigni bellici, maxi evacuazione nell'ex area militare del Castelletto - Due ordigni bellici sono stati trovati nell’ex area militare del Castelletto, tra via Sidoli e via Zarotto.

Da parmatoday.it: Il provvedimento si è reso necessario per effettuare le operazioni di disinnesco e bonifica di due ordigni bellici -