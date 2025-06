Ordine d’arrivo F1 GP Canada 2025 | Kimi Antonelli sul podio! Ferrari inerme Norris fuori dopo l’incidente con Piastri!

Il GP del Canada 2025 ha regalato emozioni intense e sorprese sorprendenti, con Kimi Antonelli che conquista un meritato podio e la Ferrari che si fa sorprendere dall’inarrestabile Norris, eliminato dopo l’incidente con Piastri. Sul tracciato di Montreal, i piloti si sono sfidati con passione e determinazione, lasciando il pubblico senza fiato. La gara si configura come un punto di svolta nel mondiale, segnando una svolta clamorosa nella classifica.

Stasera è andato in scena il GP del Canada 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito nordamericano, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. George Russell ha vinto il GP del Canada, indovinando la strategia vincente al volante della Mercedes e regalandosi un successo davvero pregevole precedendo l’olandese Max Verstappen. Il quattro volte Campione del Mondo ha provato a rendersi minaccioso nel finale con la sua Red Bull, ma si è dovuto accontentare dell a seconda piazza davanti all’altra Mercedes guidata da Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Canada 2025: Kimi Antonelli sul podio! Ferrari inerme, Norris fuori dopo l’incidente con Piastri!

In questa notizia si parla di: canada - podio - ordine - arrivo

F1, si riparte dal GP del Canada: la Ferrari vuole il podio | Dove vederlo in diretta e in replica (Sky, Now, TV8) - Dopo una emozionante parentesi europea, la Formula 1 torna in Nord America con il GP del Canada, un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Nella prima giornata a Genova arriva il primo podio dal fioretto. Out Volpi e la portabandiera di Parigi che ha raccontato: “Ho avuto imprevisti familiari che non mi hanno permesso di riposare al meglio. La vita da genitore è diversa, gli imprevisti sono all’ordine Vai su Facebook

F1 GP Canada, Classifica: trionfo Russell, Kimi a podio! Autogol Norris, Ferrari non c'è; GP Canada: capolavoro Russell su Verstappen, Antonelli a podio! Norris tampona Piastri, Leclerc 5°, Hamilton 6°; GP Canada 2025, ordine d'arrivo: Russell vince una gara incredibile al volante di una Mercedes considerata sfavorita per la vittoria.

GP Canada 2025, ordine d'arrivo: Russell vince una gara incredibile al volante di una Mercedes considerata sfavorita per la vittoria - La qualifica di ieri è stata molto combattuta, fino all’ultimo minuto della terza sessione. msn.com scrive