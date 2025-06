Ordinano otto birre dopo la pedalata sulla Ciclovia ma ripartono senza pagare | l' appello dei gestori

Ma quando arriva il momento di pagare, gli otto amici decidono di ripartire senza saldare il conto, ignorando l’appello dei gestori. Una giornata di puro piacere tra pedalate e relax si trasforma così in una piccola lezione di integrità, ricordandoci che anche nelle avventure più spensierate, il rispetto e la correttezza sono fondamentali per mantenere vivo il sorriso sulle nostre facce. E voi, come reagireste in una situazione simile?

Una giornata perfetta: sole, temperatura estiva ed una fantastica pedalata lungo la storica Ciclovia Alpe Adria, sorrisi e sudore condivisi tra amici sulle due ruote. Otto ciclisti, come decine di altri, hanno fatto tappa, come da rito, al Bar Vecchia Stazione di Ugovizza per un meritato ristoro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Ordinano otto birre dopo la pedalata sulla Ciclovia, ma ripartono senza pagare: l'appello dei gestori

