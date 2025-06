Ora su Google Meet potrai parlare qualsiasi lingua | come attivare la nuova funzione

Se desideri superare le barriere linguistiche e comunicare senza confini, Google Meet ha appena rivoluzionato le tue riunioni virtuali. Con la nuova funzione di traduzione simultanea, puoi parlare nella tua lingua e ascoltare la traduzione in tempo reale, preservando il tono e lo stile della tua voce originale. Scopri subito come attivarla e portare le tue conversazioni al livello successivo!

