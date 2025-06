Operazione Cyprinus carpio | multe sul fiume Amaseno per la pesca della carpa

Nel cuore di Terracina, le Guardie Ittiche FIPSAS intensificano i controlli sul fiume Amaseno nell’ambito dell’operazione “Cyprinus carpio”, dedicata alla tutela della carpa durante il delicato periodo di riproduzione. La nottata di sabato ha visto un intervento decisivo, con sanzioni e multe per chi viola le norme di pesca, dimostrando un impegno concreto nella salvaguardia di questo prezioso ecosistema. La lotta contro la pesca illegale prosegue con determinazione.

Terracina, 15 giugno 2025 – Proseguono con costanza i controlli sul territorio da parte delle Guardie Ittiche FIPSAS nell’ambito dell’operazione “Cyprinus carpio”, finalizzata alla tutela della carpa nel delicato periodo della riproduzione, che si concluderà il prossimo 30 giugno. Nel corso della nottata di sabato, durante un pattugliamento nel comune di Terracina, lungo il tratto del fiume Amaseno, le guardie ittiche hanno fermato e sanzionato due persone di nazionalità cinese. I soggetti sono stati verbalizzati per pesca notturna e per esercizio della pesca in periodo di divieto, specificamente finalizzato alla salvaguardia della carpa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it