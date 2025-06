Openda in Serie A la Juve non è sola | cosa sta succedendo

Juventus si prepara a grandi rivoluzioni di mercato, ma non è sola. La Serie A si infiamma con voci di calciomercato, cambiamenti inaspettati e colpi di scena che potrebbero rimodellare gli equilibri del campionato. L’attaccante del Lipsia, protagonista di recenti indiscrezioni, potrebbe essere il simbolo di questa estate ricca di sorprese. Si prospetta un’estate di trasformazioni che lasceranno il segno: ecco cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

Nuovi importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante del Lipsia, al centro di vivaci indiscrezioni di mercato Si prospetta un’estate densa di profondi cambiamenti per le big di Serie A. A cominciare dalla Juventus, chiamata a rivitalizzare una squadra ancora piuttosto distante dalle posizioni di vertici, ma non solo. Pur non avendo ancora sciolto le riserve in merito alla scelta del nuovo DS al quale affidare le redini del mercato, la ‘Vecchia Signora’ ha infatti cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Openda in Serie A, la Juve non è sola: cosa sta succedendo

