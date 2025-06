Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico | la manifestazione

Un’occasione unica per scoprire il mondo dell’architettura e conoscere da vicino i professionisti che plasmano il nostro paesaggio urbano. In collaborazione con l’Archeoclub di Benevento, ieri si è svolta la manifestazione “Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico”, portando l’arte e la creatività direttamente nelle mani della comunità. Per il 2025, l’Ordine degli Architetti di Benevento ha scelto Casa Pisani come simbolo di questa iniziativa, offrendo un’esperienza coinvolgente e significativa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con la collaborazione dell'Archeoclub di Benevento, si è tenuta nella giornata di ieri la manifestazione "Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico". Per il 2025 l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Benevento, ha intelligentemente individuato come location della collettività Casa Pisani, centro di produzione culturale nel cuore di Benevento, luogo simbolico e suggestivo che ha ben rappresentato lo spirito dell'iniziativa e la volontà di rafforzare il legame tra architettura e territorio. Questi gli studi professionali che hanno aderito all'iniziativa: AtelierLampugnaleMorando; AtelierPalumbo; archiattack; Giuseppe Palmieri; LDL s.

