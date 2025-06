Onwach sentinelle del lungomare | Piscina e auditorium per eventi

Abbiamo scelto il nome "Onwatch" per rappresentare la nostra missione: essere sentinelle vigili del patrimonio marittimo di La Spezia. Nato appena nel gennaio scorso all’interno di un innovativo spazio condominiale, questo gruppo di 40 soci con esperienza in Rete Ambiente Altro Turismo La Spezia si dedica a tutelare e valorizzare il lungomare, la piscina e l’auditorium, contribuendo a plasmare il futuro del nuovo waterfront. La nostra presenza è il primo passo verso un cambiamento sostenibile e partecipato.

Nato appena nel gennaio scorso, nello spazio condominiale di uno dei palazzi di viale Italia che più insiste sull’area che vedrà sorgere il nuovo waterfront, ’Onwatch’ è oggi un gruppo consolidato di 40 soci che vantano tutti un’esperienza pregressa all’interno di Rete ambiente altro turismo La Spezia, e che hanno deciso di unirsi per formare un autonomo comitato civico ’di guardia’ all’affaccio a mare della città . "Abbiamo scelto il nome ’Onwatch’ per il nostro gruppo – spiega Giuliano Leone, presidente del neonato comitato cittadino per il waterfront – non solo perché traduce alla lettera l’espressione ‘di guardia’ che è il nostro primo intento, ma anche perché è l’acronimo poliglotta di ‘Osservatorio nuovo waterfront crocierismo health’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Onwach, sentinelle del lungomare: "Piscina e auditorium per eventi"

