One health la salute del pianeta passa anche dalla filiera alimentare

L’approccio One Health sottolinea come la salute del pianeta sia strettamente connessa alla filiera alimentare, riconoscendo l’interdipendenza tra benessere umano, animale e ambientale. Questo concetto, evidenziato dall’Organizzazione mondiale della sanità, ci invita a riflettere sull’impatto delle nostre scelte alimentari e sulla responsabilità condivisa di preservare un equilibrio fondamentale. Perché solo attraverso un impegno globale possiamo garantire un futuro sostenibile e sano per tutti.

L’approccio one health, cosi? come descritto dall’Organizzazione mondiale della sanita?, “riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell’ambiente in generale (compresi gli ecosistemi) sono strettamente legati e interdipendenti”. Una realta? indiscutibile, immediatamente chiara a chiunque si occupi del benessere degli animali allevati a scopo alimentare. Se gli animali soffrono, noi soffriamo con loro. E con noi il pianeta. L’attuale sistema alimentare globale, difatti, oltre a essere la prima causa di crudelta? sugli animali al mondo – con decine di miliardi di animali costretti a una vita di sofferenze e a una morte dolorosa – e? anche una minaccia alla nostra stessa sopravvivenza come specie. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - One health, la salute del pianeta passa anche dalla filiera alimentare

