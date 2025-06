Oncologia tra Ospedale e Territorio il ministro Schillaci | Potenziare campagne prevenzione e screening

Oncologia tra ospedale e territorio: un passo decisivo verso un sistema più integrato e efficiente. Il ministro Schillaci sottolinea l'importanza di potenziare campagne di prevenzione e screening, puntando su innovazione, intelligenza artificiale e collaborazione pubblico-privato. Durante il convegno appena conclusosi a Roma, esperti e istituzioni hanno condiviso strategie per una presa in carico sempre più completa e personalizzata. È questo, infatti, l’obiettivo ambizioso e fondamentale del futuro della lotta contro il cancro.

Prevenzione, ricerca, tecnologia, compresa l'intelligenza artificiale, e la relazione tra pubblico e privato. Sono alcuni dei temi emersi nella due giorni conclusasi oggi a Roma per parlare congiuntamente di ospedale e territorio in campo oncologico, avendo uno sguardo unico verso una realtà complessa come quella della continuità assistenziale e della presa in carico della cronicità. Era questo, infatti, l'obiettivo del convegno "Oncologia tra ospedale e territorio: presente e futuro. Innovazione, sostenibilità, equità", in programma tra la Camera dei Deputati (Palazzo San Macuto) e il Centro Congresso Trevi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Oncologia tra Ospedale e Territorio", il ministro Schillaci: "Potenziare campagne prevenzione e screening"

In questa notizia si parla di: ospedale - territorio - oncologia - prevenzione

Si rafforza il rapporto ospedale-territorio: "All’opera per ridurre le liste di attesa" - Si rafforza il legame tra ospedale e territorio per affrontare le liste di attesa. Ad Arezzo, si discutono strategie per potenziare la medicina di prossimità, migliorare la diagnostica locale, contrastare la carenza di personale e sfruttare l'intelligenza artificiale, oltre alla formazione del management, per una sanità più efficiente e accessibile.

“Oncologia tra Ospedale e Territorio”, il Ministro Schillaci: «Potenziare campagne prevenzione e screening»; Integrazione ospedale territorio (e farmacie), arriva nuovo Pdta; Luigi Cavanna. La salute come benessere psicofisico.

“Oncologia tra Ospedale e Territorio”, il Ministro Schillaci: «Potenziare campagne prevenzione e screening» - Prevenzione, ricerca, tecnologia, compresa l’intelligenza artificiale, e la relazione tra pubblico e privato. Come scrive msn.com