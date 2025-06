Omicidio Liliana Resinovich nei 5 hard disk di Visintin le foto che possono rivoluzionare l' inchiesta

Nuovi sviluppi scuotono il caso di Liliana Resinovich: i cinque hard disk di Visintin custodiscono immagini di Sterpin, potenzialmente rivoluzionarie per l’inchiesta. Questi ritrovamenti potrebbero svelare dettagli nascosti e offrire chiavi per comprendere il movente dietro il tragico evento. La Procura si prepara a riconsiderare tutte le piste, aprendo uno scenario inaspettato e cruciale per la verità.

Omicidio Liliana Resinovich, la perizia smentisce il tecnico dell'obitorio sulla vertebra rotta: cos'è emerso - L'omicidio di Liliana Resinovich ha suscitato grande attenzione, soprattutto dopo che una perizia ha messo in discussione le affermazioni del tecnico dell'obitorio riguardo a una vertebra rotta.

«Io mi considero amante di Liliana nell’ultimo anno, ero vedovo da mia moglie e lei si è sentita più libera anche lei nell’agire.» Claudio Sterpin, intervistato durante la trasmissione Quarto Grado, è tornato a parlare della sua relazione con Liliana Resinovich, la Vai su Facebook

Caso Resinovich, spuntano le foto segrete di Lilly e Claudio negli hard disk di Seba a Quarto Grado; Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano SPIAVA LEI E IL SUO AMANTE Sterpin? Come faceva ad avere foto di loro insieme in un hard disk, il cui contenuto è stato svelato da Quarto Grado, che ha dato a un suo amico? Voleva cancellare delle prove; Caso Resinovich, spuntano le foto segrete di Lilly e Claudio negli hard disk di Seba a Quarto Grado.

