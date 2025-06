Omicidio Izzo Appello per il figlio del killer | E' innocente

In un caso che ha sconvolto la comunità di Castel Volturno, si apre ora un nuovo capitolo: l’appello per Roberto Moniello, 32 anni, condannato insieme al padre per il tragico omicidio di Luigi Izzo. La vicenda, che ha scosso nel profondo, sembra ora richiedere una riflessione più attenta sulla presunta innocenza del giovane, mentre il processo si riapre per fare luce su una verità ancora da definire.

Sarà Appello per Roberto Moniello, 32enne di Castel Volturno responsabile in concorso col padre Alessandro Moniello del brutale omicidio di Luigi Izzo, della morte del barbiere Luigi Izzo, ucciso nella notte tra il 5 ed il 6 novembre 2022 a Castel Volturno nel vialetto di casa, in via Papa.

