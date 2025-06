Omicidio di Ognina il deputato La Vardera | Non rimaniamo inermi davanti al senso di insicurezza

L’omicidio di Ognina e il tragico episodio di Santo Re ci ricordano quanto sia fondamentale lottare contro l’insicurezza che affligge le nostre strade. Non possiamo rimanere inermi di fronte a tali tragedie: è il momento di agire con determinazione per garantire sicurezza e giustizia. Solo così potremo restituire serenità alle nostre comunità e onorare la memoria di chi, come Santo, merita rispetto e tutela.

"Qualche giorno fa abbiamo assistito tutti all'incredibile vicenda della morte di Santo Re ucciso a coltellate da un parcheggiatore abusivo davanti la storica pasticceria Quaranta. Ho incontrato Fabio Quaranta, cognato di Santo che mi ha raccontato il grande dolore che sta attraversando la sua. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Omicidio di Ognina, il deputato La Vardera: “Non rimaniamo inermi davanti al senso di insicurezza"

In questa notizia si parla di: davanti - omicidio - ognina - deputato

"La Legge è uguale per tutti?", striscioni e polemiche davanti al Tribunale nella manifestazione per l'omicidio Paganelli - Lunedì mattina, circa trenta manifestanti si sono riuniti davanti al Tribunale di Rimini, rispondendo a un appello lanciato online a sostegno di Louis Dassilva, l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto oltre un anno e mezzo fa.

CATANIA.POSTEGGIATORE ABUSIVO UCCIDE DIPENDENTE DI UN NOTO BAR. Il posteggiatore abusivo aveva un passato di violenza e arresti. La polizia ha arrestato un 37enne di origine zimbabwese per l’omicidio di Santo Salvatore Giambattista Re, dip Vai su Facebook

Omicidio di Ognina, il deputato La Vardera: “Non rimaniamo inermi davanti al senso di insicurezza; Posteggiatore uccide dipendente di una pasticceria, “gli aveva chiesto la restituzione di vaschette di….

Omicidio pasticcere, Gip convalida arresto posteggiatore - Resta in carcere John Obama, il 37enne posteggiare abusivo, originario dello Zimbabwe, arrestato dalla polizia in flagranza di reato per l'omicidio di Santo Re, il pasticcere trentenne del noto bar Qu ... Secondo rainews.it