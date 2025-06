Omicidio a Tolentino l’albanese Nikollaq Hudhra uccide a coltellate l’ex moglie Gentiana Hudhra e poi prende a calci il cadavere - VIDEO

Un dramma sconvolgente scuote Tolentino: Nikollaq Hudhra, ex marito albanese, confessa di aver ucciso a coltellate Gentiana Hudhra, motivato dalla presunta volontà di proteggere i propri figli. La scena, raccapricciante, si è svolta sotto gli occhi scioccati dei presenti, e ora si attende la perizia psichiatrica per chiarire le motivazioni di questa tragedia. Un caso che invita a riflettere sulla fragilità mentale e sui confini tra amore e follia.

Nikollaq Hudra confessa agli inquirenti di aver ucciso l'ex moglie Gentiana per "salvare i suoi figli". La legale del cittadino albanese rivela che il suo assistito sarà presto sottoposto a perizia psichiatrica Omicidio a Tolentino, in provincia di Macerata, dove il cittadino albanese Nikolla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio a Tolentino, l’albanese Nikollaq Hudhra uccide a coltellate l’ex moglie Gentiana Hudhra e poi prende a calci il cadavere - VIDEO

In questa notizia si parla di: hudhra - albanese - omicidio - tolentino

TOLENTINO - Omicidio nel parco di viale Benadduci intorno alle 20. Una testimone ha assistito alla scena e ha visto l'uomo che la colpiva: i carabinieri lo hanno portato in caserma Vai su Facebook

Madre di due figli uccisa in strada a colpi di coltello. Arrestato l’ex marito: “Volevo farlo”; Femminicidio a Tolentino, la confessione del killer Nikollaq Hudhra: perché ha ucciso l'ex moglie Gentiana; «Sono partito per farlo»: uccide l'ex moglie e si siede accanto al corpo, Nikollaq Hudhra ha confessato.

Arrestato l’ex marito di gentiana hudhra per l’omicidio a tolentino: fermato dai carabinieri e portato in carcere - L’omicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino ha portato all’arresto e alla confessione dell’ex marito, ora detenuto nel carcere Montacuto di Ancona in attesa dell’udienza di convalida. Scrive gaeta.it