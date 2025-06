Oltre 400 atleti 20 discipline e una sfilata d’apertura | oggi Chieti celebra la Giornata internazionale dello sport

oltre 400 atleti che si sfidano in 20 discipline diverse, creando un vero e proprio spettacolo di energia e passione. L'apertura con una sfilata coinvolgente ha dato il via a una giornata ricca di eventi, dimostrando come lo sport possa unire e ispirare tutta la comunità . Chieti si conferma così capitale del movimento e della salute, invitando tutti a scoprire i valori che solo l'attività fisica sa trasmettere.

Oggi, sabato 15 giugno, Chieti ospita la Giornata Nazionale dello Sport, iniziativa promossa dal CONI su tutto il territorio italiano. Il capoluogo teatino è il punto di riferimento per la provincia di Chieti, trasformando il centro storico in una grande palestra a cielo aperto, animata da.

