Oltre 350 partecipanti alla Color Run Tutti Colorati per Avis 2.0

giornate di corsa e buon umore, dimostrando come la passione per la solidarietà possa unire e colorare anche le giornate più calde. Questa manifestazione, diventata ormai un appuntamento imperdibile, ha dimostrato che insieme si può fare la differenza, portando avanti importanti messaggi di altruismo e comunità. La Color Run "Tutti Colorati per Avis 2.0" si conferma un evento che lascia il segno, coinvolgendo giovani e meno giovani in un gesto di grande cuore.

È stata una domenica all’insegna dell’allegria, del colore e della solidarietà quella del 15 giugno a Castelfranco Emilia, dove si è svolta la seconda edizione della Color Run "Tutti Colorati per Avis 2.0". Nonostante il caldo torrido, 350 partecipanti hanno invaso le vie del centro su due. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Oltre 350 partecipanti alla Color Run "Tutti Colorati per Avis 2.0"

Il grande giorno sta per arrivare ? Domani la Hope Color colorerà Chivasso e non vediamo l'ora Per chi ha già ritirato il kit evento il ritrovo è fissato alle ore 16,00 in piazza del Castello (sede di partenza e arrivo) ? Per tutti gli al Vai su Facebook

Marcia dei Colori, un successo. Cinquecento partecipanti