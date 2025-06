Olivia Wilde | The Invite? Una commedia indipendente tra Mike Nichols e Nora Ephron

Olivia Wilde, protagonista e regista tra le stelle del 71° Taormina Film Festival, si racconta con passione e ironia. Tra riferimenti a commedie indie come "The Invite" e influenze di Mike Nichols e Nora Ephron, l’attrice si apre sulla sua evoluzione artistica, dalla lotta contro la vergogna alla creazione di film coinvolgenti. Con un sorriso, Wilde sottolinea il senso di famiglia che si respira al festival, unendo grandi nomi come Ted Sarandos, Martin Scorsese e Seth Rogen.

Da The Studio ai film realizzati per contrastare l'idea di vergogna passando per la sua nuova regia: l'attrice e regista si racconta al 71° Taormina Film Festival "È divertente perché qui a Taormina ci sono tre diverse guest star di The Studio: Ted Sarandos, Martin Scorsese ed io. È come una piccola riunione. In più Seth Rogen ha appena recitato nel mio ultimo film. Siamo un'intera famiglia". Olivia Wilde scherza sulla coincidenza che l'ha vista condividere il palco della 71ª edizione del Taormina Film Festival - dove ha ricevuto il Taormina Creativity Award - insieme ad alcuni dei tanti protagonisti della serie Apple TV+ che si prende gioco di Hollywood mentre ne omaggia la parte più pregevole.

