Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono pronte a trasformare la Lombardia in un vero e proprio magnete per il turismo internazionale. Con già un’estate 2025 in crescita, si prevede un’impennata senza precedenti di visitatori, portando tra città e località montane oltre 2 milioni di presenze in più. Un evento che promette non solo sport, ma anche un rilancio economico e culturale senza pari. I prossimi mesi saranno decisivi per vivere questa straordinaria rivoluzione.

Cresce il turismo in Lombardia, che in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina prevede un’ulteriore impennata del numero di visitatori. Se giĂ i risultati dell’estate 2025 nella regione si annunciano in salita, l’assessore competente per il settore della giunta Fontana, Barbara Mazzali, stima una spinta significativa dai Giochi, che dovrebbero portare tra il capoluogo e le localitĂ montane con oltre 2 milioni di presenze in piĂą. I dati elaborati dall’Osservatorio regionale del Turismo e dell’AttrattivitĂ , calcolano 25.257.271 pernottamenti in Lombardia da giugno a settembre 2025, con una crescita pari al 5,11% rispetto alla scorsa estate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, boom atteso nel turismo per i Giochi invernali

