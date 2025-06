Okasa Falconara lo Scudetto è tuo! Pescara ko | è il secondo successo della storia

L’Okasa Falconara conquista il suo secondo scudetto, un trionfo sudato e inaspettato che consacra il team come protagonista indiscusso del calcio a cinque italiano. Dopo aver superato avversari di peso come Bitonto e Pescara, la squadra dimostra che con grinta, determinazione e passione tutto è possibile. È una vittoria che rimarrà impressa nella storia, esempio di resilienza e amore per lo sport.

FALCONARA - L'Okasa Falconara è Campione d'Italia. Per la sua seconda volta. Di gran lunga più sudata e inaspettata della prima si cuce lo Scudetto al petto. Dopo aver battuto due autotentiche corazzate come il Bitonto in semifinale e il Pescara nella finalissima a domicilio, gara secca al Pala.

