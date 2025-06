Oggi caldo da bollino rosso in 11 città ma poi temperature in calo

Oggi il caldo raggiunge il suo apice con il bollino rosso in 11 città italiane, tra cui Roma, Firenze e Torino. Ma la buona notizia è che, da domani, le temperature inizieranno a scendere, portando sollievo a milioni di italiani. Restate sintonizzati per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore e prepararsi alle variazioni climatiche previste nei prossimi giorni.

AGI - Domenica di grande caldo su larga parte del Paese. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore curato dal ministero della Salute, è per oggi che si aspetta il picco massimo di questa prima ondata di calore dell'anno: il "bollino rosso" riguarderà ben 11 città (Bologna, Bolzano Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Torino), mentre l'allerta di livello 2 si limiterà a Milano, Verona e Viterbo. In aumento anche le temperature, in particolare quelle percepite: sono previsti picchi di 37 gradi a Frosinone e di 36 a Firenze, Latina, Roma e Viterbo; domenica ancora 37 a Bologna, Firenze, Frosinone, Roma e Viterbo, 36 a Latina, Milano, Perugia, Rieti e Verona. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Oggi caldo da bollino rosso in 11 città, ma poi temperature in calo

