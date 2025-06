Odifreddi, Marconi e Ingrassia. Gli ospiti per ’Animare il Borgo’.

Odifreddi, Marconi e Ingrassia sono pronti a animare il cuore di Grottazzolina con il format ‘AniMare il Borgo’. Ideato nel 2019 dall’Amministrazione, questo evento torna nel 2025 per rivivere il centro storico con incontri culturali, spettacoli e serate musicali. Un’occasione imperdibile per riscoprire il fascino del borgo, coinvolgendo grandi ospiti e promuovendo cultura e divertimento fino a settembre. E questa è solo l’inizio di un’estate da vivere insieme!

ll format ‘ AniMare il Borgo ’, ideato nel 2019 dall’Amministrazione torna a far vivere il centro storico di Grottazzolina e non solo. E’ stato presentato venerdì il programma 2025 del cartellone estivo, che propone incontro a carattere culturale divulgativo con ospiti illustri, racconti a tema serate musicali e molto altro. Questo è solo un assaggio degli appuntamenti che accompagneranno il borgo di Grottazzolina fino a settembre sfruttando tutti i luoghi di interesse culturale e ambientale paese. Il format è realizzato in collaborazione con la Pro Loco e con le associazioni del paese, fra le novità da segnalare in questa edizione di ‘AniMare il Borgo’ l’ingresso nella rassegna ‘Non a Voce Sola’ con il famoso matematico Piergiorgio Odifreddi ospite l’8 agosto in piazza Castello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it