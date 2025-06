Occasioni alla Nuova Pesa Colasanti saggia la critica d’arte contemporanea

Scopri le nuove prospettive dell’arte contemporanea con Arnaldo Colasanti, che analizza tredici mostre di artisti innovativi in "Realia Tredici". Un viaggio tra creatività e critica che svela le potenzialità e le sfide del nostro tempo. Un'occasione imperdibile per avvicinarsi alla scena artistica attuale e scoprire come l'arte rifletta la realtà che ci circonda. Continua a leggere per immergerti in questo affascinante mondo di riflessione e scoperta.

Realia Tredici mostre attorno alla realtà (Quodlibet, pp. 192, euro 22,00) raccoglie tredici riflessioni critiche di Arnaldo Colasanti, innescate da altrettante mostre di artisti contemporanei (Gianni Dessì, Andrea Aquilanti, Felice . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Occasioni alla Nuova Pesa, Colasanti saggia la critica d’arte contemporanea

In questa notizia si parla di: colasanti - occasioni - pesa - saggia

Occasioni alla Nuova Pesa, Colasanti saggia la critica d’arte contemporanea; Edizione del 15 giugno 2025.