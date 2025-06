Oca Oasy Contemporary Art riapre sull’Appennino Pistoiese

Nel cuore dell’Appennino Pistoiese, a 900 metri di altitudine, Oca Oasy Contemporary Art and Architecture riapre le sue porte, offrendo un’esperienza immersiva tra arte, architettura e natura. Situato nella suggestiva riserva naturale Oasi Dynamo, il centro invita a un percorso unico dove creatività e paesaggi incontaminati si incontrano. Un’opportunità imperdibile per scoprire come l’arte possa dialogare in armonia con il contesto naturale, aprendo nuove prospettive di osservazione e ispirazione.

PISTOIA – Nel cuore dell’Appennino Pistoiese, a 900 metri di altezza, si riaccendono le luci su Oca Oasy Contemporary Art and Architecture. Il centro dedicato all’arte e all’architettura contemporanea, immerso nella suggestiva cornice della riserva naturale Oasi Dynamo, ha riaprto al pubblico oggi (15 giugno), promettendo un’esperienza unica dove la creatività umana dialoga in perfetta armonia con la natura incontaminata. Un percorso tra bosco, arte e sostenibilità. Sotto la direzione artistica di Emanuele Montibeller, Oca si distingue per la sua capacità di integrare le espressioni artistiche e architettoniche con l’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: oasy - contemporary - appennino - pistoiese

OCA - Oasy Contemporary Art and Architecture apre al pubblico il suo itinerario artistico immerso nella natura di Oasi Dynamo, sull’Appennino Pistoiese Vai su X

Sull’Appennino pistoiese inaugura domani 13 giugno la mostra OCA Oasi Contemporary Art and Architecture. Con opere di artisti e architetti di respiro internazionale Vai su Facebook

Oca Oasy Contemporary Art riapre sull’Appennino Pistoiese; Riapre con otto nuove istallazioni permanenti “Oasy Contemporary Art and Architecture” sull’Appennino Pistoiese – ASCOLTA; L'arte contemporanea nell'Oasi Dynamo, passeggiate tra cultura e natura sull'Appennino pistoiese.

OCA Oasy Contemporary Art and Architecture apre al pubblico il suo itinerario artistico e architettonico - Oasy Contemporary Art and Architecture il 15 giugno 2025 apre al pubblico il suo itinerario artistico e architettonico immerso nella natura di Oasi Dynamo, sull'Appennino Pistoiese. itinerarinellarte.it scrive