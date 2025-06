Nuovo campo e spogliatoi Mezzo milione in arrivo per la Cittadella dello sport

Un nuovo impulso per lo sport nel circondario imolese: quasi 2 milioni di euro destinati all’ammodernamento della cittadella dello sport e dei suoi spogliatoi, parte di oltre 20 milioni di investimenti regionali. Questi fondi alimenteranno ben cinque interventi che trasformeranno e riqualificheranno gli impianti, tra cui la riconversione della vecchia pista da motocross di Casalfiumanese in un moderno tracciato cross country. Un passo deciso verso un futuro più attivo e dinamico.

Degli oltre 20 milioni di euro stanziati dalla Regione per finanziare 49 progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi, quasi 2 approderanno nel circondario imolese per alimentare ben 5 interventi. Detto del progetto di rigenerazione che convertirà la vecchia pista da motocross di Casalfiumanese in tracciato da cross country grazie ai 445mila euro in arrivo dagli uffici di viale Aldo Moro (su una spesa totale di quasi 524mila, ndr), non sono da meno i percorsi che riguardano Imola, Castel San Pietro, Mordano e Borgo Tossignano. Dai lavori per realizzare il nuovo spogliatoio del campo sportivo di Sasso Morelli, con 345mila euro finanziati sui 493 di investimento, al restauro della palestra delle scuole Albertazzi Pizzigotti nella città termale con mezzo milione di euro di contributo dal capoluogo.

Secondo msn.com: L’assessora Frisoni: "Vogliamo sostenere lo sport in tutte le declinazioni".