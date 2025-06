Nuovo appello di Leone XIV | I combattenti si fermino Poi il giro tra i fedeli con la papamobile

Il nostro leader spirituale, Papa Leone XIV, lancia un appello ardente: invita i combattenti a deporre le armi e percorre il cammino tra i fedeli con la sua papamobile, portando speranza e solidarietà. Con fermezza, chiede un dialogo aperto per la pace e la vicinanza alle popolazioni colpite dalla sofferenza, ricordandoci che la vera forza risiede nel cuore e nella volontà di ricostruire un futuro di speranza e unità.

Il Pontefice torna a chiedere l’apertura di un dialogo per la pace e di fornire assistenza alle popolazioni colpite. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nuovo appello di Leone XIV: “I combattenti si fermino”. Poi il giro tra i fedeli con la papamobile

