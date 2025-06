Nuovi temporali in arrivo sulla provincia di Sondrio

Per la restante parte della giornata, è fondamentale rimanere aggiornati e adottare le dovute precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella delle proprie persone care, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Dopo quelli di ieri, con grandine e vari interventi da parte dei vigili del fuoco, sono in arrivo nuovi temporali sul territorio di Valtellina e Valchiavenna. L'allerta In tal senso, infatti, è stata diramata un'allerta gialla da parte della Protezione civile. "Per la restante parte.

