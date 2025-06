Nuovi raid su Teheran l’Iran risponde con decine di missili verso Israele

La tensione tra Israele e Iran si infiamma ancora di più, con nuovi raid su Teheran e una pioggia di missili che colpisce Israele. La situazione è critica: sirene d’allarme in città come Gerusalemme e Tel Aviv, mentre i bombardamenti continuano a scuotere entrambi i fronti. In questo scenario di escalation, la regione rischia di precipitare in un conflitto sempre più devastante. La pace sembra sempre più lontana, e il mondo osserva preoccupato.

Non si placano gli attacchi reciproci tra Israele e Iran. L’Idf ha intensificato i raid su Teheran e in risposta dalla Repubblica Islamica sono state lanciate decine di missili verso la Stato ebraico: esplosioni vengono segnalate a Gerusalemme e Tel Aviv, ma le sirene d’allarme stanno suonando in numerose zone del Paese, così come in Cisgiordania. Per quanto riguarda Teheran, diversi i luoghi presi di mira dall’esercito israeliano: lo stadio Azadi, Chital, il grande bazar di Alaeddin, Taleghani, Niavaran, piazza Fatemi (dove si affaccia il ministero dell’Interno) e aree vicine al Parlamento. L’Idf ha fatto inoltre dapere di aver attaccato il quartier generale nucleare dell’Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuovi raid su Teheran, l’Iran risponde con decine di missili verso Israele

In questa notizia si parla di: teheran - raid - iran - decine

Israele, 007 USA: "Raid idf imminenti contro centrali nucleari iraniane", schiaffo di Netanyahu a Trump, il tycoon vuole accordo con Teheran - Secondo l'intelligence statunitense, Israele sarebbe pronto a lanciare un raid contro le centrali nucleari iraniane, sfidando gli sforzi dell'amministrazione Trump di negoziare con Teheran.

#Israele #Netanyahu annuncia di aver preso il controllo dei cieli dell'#Iran. In atto un nuovo massiccio attacco di #TelAviv: "#Teheran in fiamme, a fuoco depositi di carburante". L'Iran contrattacca e dice di aver colpito le centrali di rifornimento dei caccia. Raid Vai su Facebook

Israele alza la posta e la guerra minaccia di farsi mondiale Ansia e preoccupazione nel mondo dopo il pesante raid contro l’Iran Uccisioni mirate di vertici militari e di scienziati L’Iran ha risposto con lanci di droni L’apertura dell’Osservatore Romano - X Vai su X

Iran-Israele, decine di missili su Tel Aviv e Gerusalemme. Raid a Teheran. Da venerdì 200 iraniani e 13 israeliani morti. Trump: presto pace; Decine di missili verso Israele. Trump: Iran e Israele devono concludere accordo - Israele approva emergenza speciale fino al 30 giugno; Israele - Iran, la guerra in diretta | Decine di missili verso Israele, esplosioni a Gerusalemme. Nuovi raid anche su Teheran: «Trovate riparo in moschee e metro».

Nuovi raid su Teheran, l’Iran risponde con decine di missili verso Israele - Nuovi raid su Teheran, l’Iran risponde con decine di missili verso Israele: gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente. Si legge su lettera43.it