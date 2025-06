Nuovi raffica di missili iraniani su Israele esplosioni nel centro di Tel Aviv Netanyahu | Eliminati i vertici dell’intelligence dei Pasdaran I video

Tensione alle stelle nella regione: una nuova ondata di missili iraniani colpisce Israele, provocando esplosioni nel cuore di Tel Aviv e incendi nel Carmel. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) confermano l'attacco, mentre i vertici dell'intelligence dei Pasdaran sono stati eliminati, segnando un'ulteriore escalation. La situazione rimane critica e il mondo osserva con apprensione, consapevole che questa crisi potrebbe segnare un nuovo capitolo di instabilitĂ mediorientale.

Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno segnalato una nuova raffica di missili balistici lanciati dall’Iran contro Israele. Ai civili nelle zone centrali del Paese era stato ordinato di rimanere nei rifugi antiaerei. Nel frattempo, il servizio ambulanza israeliano ha riferito di quattro feriti nel sud e di incendi scoppiati nell’area del Carmel, colpita da un missile balistico iraniano. Forti esplosioni sono state avvertite a Tel Aviv e nel nord del Paese, dove una struttura ha subito danni. Poco prima, le sirene d’allarme erano risuonate in varie zone di Israele, in seguito all’annuncio di un nuovo attacco missilistico in arrivo dall’Iran, con i residenti invitati a cercare riparo nei rifugi piĂą vicini. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: raffica - missili - israele - iraniani

Israele lancia l'operazione "Leone crescente" e bombarda l'Iran: colpiti siti nucleari | Rappresaglia di Teheran con una raffica di missili - In un crescendo di tensioni diplomatiche e militari, Israele ha lanciato l'operazione Leone Crescente, colpendo siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con una raffica di missili e una potente rappresaglia, "Vera Promessa 3".

L'Iran risponde a Israele con una triplice raffica di missili | Netanyahu agli iraniani: "Opponetevi al regime" | A Teheran raid Idf sul quartiere di Khamenei #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #14giugno Vai su X

L'Idf ha reso noto di aver individuato una raffica di missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele. civili sono stati istruiti a rimanere nei rifugi fino a nuovo avviso. Le forze armate israeliane hanno reso noto che, in parallelo all'attivitĂ di intercettazione dei missili la Vai su Facebook

Guerra Medio Oriente, esplosioni a Tel Aviv. Israele colpisce in profondità Iran. LIVE; Attacchi su entrambi i fronti. Netanyahu: Eliminati il capo dell'intelligence Pasdaran e il vice; Israele - Iran, la guerra in diretta | Nuova raffica di missili lanciati dall'Iran verso Israele. Netanyahu: «Eliminati il capo dell'intelligence dei Pasdaran e il suo vice». Erdogan chiama Trump: «Agire subito per evitare una catastrofe».

Nuova raffica di missili iraniani su Israele. Netanyahu: "Vedrete i nostri caccia su Teheran" | La diretta - Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". Da msn.com