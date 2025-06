Nuovi mezzi di soccorso per le Misericordie la consegna nella XIII Giornata della Salute

Oggi, a San Giovanni La Punta, si è celebrata la XIII Giornata della Salute con una consegna speciale: un ambulatorio mobile e un'ambulanza di soccorso, doni fondamentali per rafforzare i servizi di emergenza. Questi nuovi mezzi rappresentano un passo avanti per le Misericordie, grazie anche all'impegno del deputato regionale Salvo Giuffrida. La loro presenza testimonia l’impegno della comunità nel garantire assistenza tempestiva e di qualità a chi ne ha bisogno.

Sono stati consegnati oggi a San Giovanni La Punta un ambulatorio mobile e un'ambulanza di soccorso del comitato provinciale delle Misericordie. L'acquisto dell'ambulatorio mobile è stato reso possibile grazie a un emendamento inserito dal deputato regionale Salvo Giuffrida nella scorsa.

