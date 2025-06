Nuovi attacchi in Iran pioggia di missili su Israele Netanyahu | Eliminati il capo dell' intelligence dei Pasdaran e il suo vice Erdogan chiama Trump | Agire subito per evitare una catastrofe

In un quadro di tensione crescente nel Medio Oriente, nuovi attacchi in Iran e un'escalation di missili su Israele portano il rischio di una crisi globale. Leader mondiali come Erdogan e Trump si confrontano sulle possibili implicazioni, mentre ONG segnalano vittime civili tra le sorti più drammatiche del conflitto. La situazione è critica: è fondamentale monitorare gli sviluppi e agire prontamente per evitare una catastrofe.

Trump: «Non escludo possibile coinvolgimento Usa nel conflitto». Merz: «Pronti a fronteggiare eventuali attacchi». L'Ong Human Rights Activists: «Nei raid israeliani rimaste uccise almeno 406 persone».

Iran, altolà di Trump a Israele: "Siamo vicini ad accordo, non voglio che attacchi" - In un momento di crescente tensione mediorientale, Donald Trump lancia un appello a Israele: evita un attacco contro l'Iran.

Guerra Iran-Israele, Haj Qassem è il nuovo missile che ha "bucato" l'Iron Dome: così Teheran ha eluso lo scudo di difesa - La pioggia di razzi su Israele lanciati da Teheran è riuscita, seppur solo in parte, a eludere il sistema di difesa Iron Dome.