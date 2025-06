Nuove proteste a Los Angeles contro Trump | tensioni tra polizia e manifestanti – Le immagini

Le strade di Los Angeles sono state teatro di intense proteste contro il presidente Trump, con migliaia di manifestanti che hanno sfidato le tensioni tra polizia e cittadini. La manifestazione ‘No Kings’ ha scatenato scontri e l’uso di gas lacrimogeni, aggiungendo un nuovo capitolo a un’ondata di dissenso che coinvolge tutto il paese. Le immagini delle tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti testimoniano un momento cruciale nella storia politica americana, lasciando aperta la domanda: cosa ci riserva il futuro?

Tensioni a Los Angeles durante la protesta chiamata ‘ No Kings ‘ contro il presidente Usa, Donald Trump. Secondo quanto riportato dai media americani, la polizia ha usato gas lacrimogeni contro i manifestanti. Le proteste hanno coinvolto migliaia di persone in tutto il paese: manifestazioni ci sono state a Filadelfia, New York, Denver, Chicago, Houston e Los Angeles, ma anche ad Atlanta e Portland, come pure in Mississippi e Nord Carolina. Mentre le strade si infiammavano, Trump era a Washington per una parata militare in occasione del 250° anniversario dell’esercito, che è coincisa con il suo 79esimo compleanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it