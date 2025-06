Nuove esplosioni udite a Teheran

Nuove esplosioni scuotono Teheran, la capitale iraniana, mentre i sistemi di difesa aerea entrano in azione per contrastare possibili attacchi. La città si anima di colonne di fumo e rumori sordi, segnando un momento di tensione crescente che preoccupa la regione. La situazione si fa sempre più incerta: cosa potrebbe nascondersi dietro questi eventi inquietanti? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Nuove esplosioni si possono udire nella capitale iraniana Teheran: lo riferisce un giornalista dell'Afp sul posto. I notiziari iraniani Khabar Online e Ham Mihan hanno riferito che i sistemi di difesa aerea a ovest e nord-ovest di Teheran sono stati attivati;;"per contrastare nuovi attacchi", mentre il quotidiano Shargh ha condiviso un video di colonne di fumo nella parte orientale della città . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuove esplosioni udite a Teheran

