Nuove esplosioni in diverse zone di Teheran le autorità | Moschee e metro come rifugi L' Idf | Colpito il quartier generale nucleare | Stop voli Ita e Lufthansa da Roma a Tel Aviv | Caccia a Khamenei

Un'altra notte di tensione e scontri tra Israele e Iran scuote il Medio Oriente. Le esplosioni a Teheran, i rifugi improvvisati e le operazioni militari si moltiplicano, mentre il quartier generale nucleare viene colpito e i voli da Roma a Tel Aviv vengono sospesi. Il clima di forte escalation rende incerto il futuro della regione, lasciando il mondo in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri geopolitici.

Un'altra notte di scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì. Il ministro israeliano Katz: «Teheran sta bruciando». Nuove esplosioni in diverse zone di Teheran, le autorità: «Moschee e metro come rifugi». L'Idf: «Colpito il quartier generale nucleare» | Stop voli Ita e Lufthansa da Roma a Tel Aviv | Caccia a Khamenei

Israele ha attaccato l'Iran: forti esplosioni a Teheran.¬†?Gli Usa:¬†¬ęNessun coinvolgimento¬Ľ - Una serie di esplosioni scuote Teheran mentre Israele dichiara uno stato di emergenza, alimentando tensioni in una regione gi√† instabile.

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha attaccato l'Iran. Violente esplosioni hanno colpito Teheran, e sono stati bombardati anche siti nucleari in diverse aree del Paese. Secondo le prime informazioni sarebbero stati uccisi il comandante dei pasdaran Hos

Riferite altre esplosioni nell'area di Teheran #Iran

Iran-Israele, raid in corso su diverse zone di Teheran. Da venerd√¨ 200 iraniani e 13 israeliani morti; Israele - Iran, le news in diretta. Netanyahu: ‚ÄúIran pagher√† per donne e bambini uccisi‚ÄĚ; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei.

