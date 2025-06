Nuove esplosioni a Teheran l' Idf | Colpito il quartier generale nucleare Nella notte raid su Israele Netanyahu | Da venerdì 13 morti Stop dei voli da Fiumicino a Tel Aviv | Caccia a Khamenei

Una notte di tensione e violenza scuote il Medio Oriente, con nuove esplosioni a Teheran e un raid su Tel Aviv che ha portato alla sospensione dei voli da Fiumicino. L'IDF ha colpito il quartier generale nucleare, mentre Iran e Israele si scambiano attacchi e accuse. La regione si avvicina a un punto di rottura, e il mondo guarda inquieto alle possibili ripercussioni di questo conflitto inarrestabile.

Un'altra notte di scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì. Il ministro israeliano Katz: «Teheran sta bruciando».

Nuove esplosioni a Teheran. Ministro della difesa: Chi ci attacca trasforma Teheran in Beirut - Il presidente israeliano Herzog: Leader G7 collaborino con Israele contro minaccia Iran; Idf: colpito il quartier generale nucleare dell’Iran. Nella notte bombe su Israele; Israele - Iran, le news in diretta. Netanyahu: “Iran pagherà per donne e bambini uccisi”.

Pioggia di missili su Israele, anche dallo Yemen. Nuove esplosioni a Teheran. L'Idf: "Colp... - Il bilancio provvisorio delle vittime è di 10 morti, tra i quali dei bambini, 200 feriti e una ventina di disp ... Scrive msn.com