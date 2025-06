Nuova Zelanda | annunciata esenzione visto per cittadini cinesi provenienti da Australia

La Nuova Zelanda apre le sue porte ai cittadini cinesi provenienti dall’Australia, con un’innovativa esenzione dal visto annunciata dal governo. A partire da novembre 2025, i titolari di passaporto cinese con un visto australiano valido potranno visitare la Kiwi Land senza dover richiedere un visto, facilitando scambi culturali e opportunità di viaggio. Questa novità segna un passo importante verso un rapporto più aperto e collaborativo tra i paesi.

Il governo neozelandese ha annunciato oggi una politica di esenzione dal visto per i cittadini cinesi che viaggiano dall'Australia. Secondo l'Immigration New Zealand, a partire da novembre 2025, la Nuova Zelanda sperimentera' lo status di esenzione dal visto per i titolari di passaporto cinese che viaggiano dall'Australia con un visto australiano valido per visitatori, lavoro, studenti o famiglia, consentendo loro di visitare la Nuova Zelanda per un massimo di tre mesi con un New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA) invece di richiedere un visto. Questo non include le persone in transito attraverso l'Australia, e i richiedenti dovranno comunque soddisfare i criteri per ottenere un NZeTA.