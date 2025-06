Nuova vita per i vecchi edifici la Regione sostiene la riqualificazione sociale | fondi per Predappio e Dovadola

La Regione investe nella rinascita urbana, dando nuova vita ai vecchi edifici e promuovendo la riqualificazione sociale nei comuni di Predappio e Dovadola. Con fondi dedicati, si mira a recuperare spazi dismessi, rafforzare il senso di comunità e migliorare l’accessibilità , creando opportunità culturali, economiche e ambientali. Questo impegno prosegue nel solco della rigenerazione urbana iniziata, per costruire un futuro più sostenibile e inclusivo.

Recuperare edifici e spazi pubblici in disuso, rafforzare i legami di comunità , migliorare l’accessibilità urbana e la mobilità e promuovere nuove opportunità sociali, culturali, economiche e ambientali. La Regione prosegue sulla strada tracciata in questi anni con il Bando per la rigenerazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Nuova vita per i vecchi edifici, la Regione sostiene la riqualificazione sociale: fondi per Predappio e Dovadola

In questa notizia si parla di: edifici - regione - vita - vecchi

Attacco di droni ucraini nella regione di Kursk: dieci feriti e incendi in edifici residenziali - Un nuovo attacco di droni ucraini nella regione di Kursk ha provocato dieci feriti e incendi in edifici residenziali, segno di un conflitto che continua a intensificarsi.

Regione Lombardia stanzia 5,6 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati. Un aiuto concreto per garantire più autonomia e qualità della vita alle persone con disabilità I fondi saranno distribuiti ai Comuni in base alle richi Vai su Facebook

Nuova vita per i vecchi edifici, la Regione sostiene la riqualificazione sociale: fondi per Predappio e Dovadola; Approvato piano straordinario edilizia scolastica Iscol@. L’assessora Portas: “Rendere le scuole parte integrante della vita della comunità ”; Come contribuire al ripopolamento dei borghi italiani.

La sfida urbanistica: "Vecchi edifici, vita nuova: così ripensiamo la città"

Scrive msn.com: della nuova sede della Regione Lombardia, “Palazzo Sistema”, nella zona tra via Pola, via Rosellini, via Taramelli e via Abbadesse.