Nuova raffica di missili iraniani su Israele sirene in azione Netanyahu | Eliminati il capo dell' intelligence dei Pasdaran e il suo vice Erdogan chiama Trump | Agire subito per evitare catastrofe

Una nuova escalation nel Medio Oriente scuote la regione, con missili iraniani che colpiscono Israele e sirene d’allarme in azione. Tra tensioni crescenti e decisioni decisive di leader mondiali come Erdogan e Trump, il rischio di un conflitto globale si fa più concreto. La comunità internazionale è in allerta: quali saranno le prossime mosse per evitare una catastrofe? La situazione rimane critica e invita a una riflessione urgente sulle strategie di pace.

Trump: «Non escludo possibile coinvolgimento Usa nel conflitto». Merz: «Pronti a fronteggiare eventuali attacchi». L'Ong Human Rights Activists: «Nei raid israeliani rimaste uccise almeno 406 persone». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nuova raffica di missili iraniani su Israele, sirene in azione. Netanyahu: «Eliminati il capo dell'intelligence dei Pasdaran e il suo vice». Erdogan chiama Trump: «Agire subito per evitare catastrofe»

In questa notizia si parla di: raffica - missili - iraniani - israele

Israele lancia l'operazione "Leone crescente" e bombarda l'Iran: colpiti siti nucleari | Rappresaglia di Teheran con una raffica di missili - In un crescendo di tensioni diplomatiche e militari, Israele ha lanciato l'operazione Leone Crescente, colpendo siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con una raffica di missili e una potente rappresaglia, "Vera Promessa 3".

L'Iran risponde a Israele con una triplice raffica di missili | Netanyahu agli iraniani: "Opponetevi al regime" | A Teheran raid Idf sul quartiere di Khamenei #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #14giugno Vai su X

Pioggia di missili dall'Iran, la raffica squarcia la notte in Israele - Video Vai su Facebook

Raffica di missili dall'Iran, i 'lampi' nel cielo di Israele - Video; Israele attacca l'Iran, raffica di missili da Teheran; Israele, raffica di missili dall'Iran. Idf attacca obiettivi militari a Teheran.

Israele, raffica di missili dall'Iran. Idf attacca obiettivi militari a Teheran - Dopo l'annuncio delle forze israeliane, anche la tv di Stato iraniana ha poi confermato l'attacco, spiegando che sono stati ... Segnala msn.com