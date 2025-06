Nuova raffica di missili iraniani su Israele L' Iran | Attaccato un edificio del ministero degli esteri a Teheran Netanyahu | Eliminati vertici dei Pasdaran Macron a Trump | Putin non può mediare

In un clima di crescente tensione globale, Iran lancia una raffica di missili su Israele, mentre i vertici militari e politici di diversi paesi si confrontano su come affrontare il conflitto. Netanyahu e i Pasdaran sono nel mirino, e tra accuse e soluzioni diplomatiche, la comunità internazionale si prepara a un incontro cruciale. La sfida è aperta: riusciranno le diplomazie a trovare una via di pace in un mare di crisi?

Trump: «Non escludo possibile coinvolgimento Usa nel conflitto, Putin può mediare». Von der Leyen sente Netanyahu: «Su Iran una soluzione negoziata». Martedì videoconferenza tra ministri degli Esteri Ue per discutere del conflitto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nuova raffica di missili iraniani su Israele. L'Iran: «Attaccato un edificio del ministero degli esteri a Teheran». Netanyahu: «Eliminati vertici dei Pasdaran». Macron a Trump: «Putin non può mediare»

In questa notizia si parla di: raffica - missili - iraniani - israele

Israele lancia l'operazione "Leone crescente" e bombarda l'Iran: colpiti siti nucleari | Rappresaglia di Teheran con una raffica di missili - In un crescendo di tensioni diplomatiche e militari, Israele ha lanciato l'operazione Leone Crescente, colpendo siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con una raffica di missili e una potente rappresaglia, "Vera Promessa 3".

Nuova raffica di missili iraniani su Israele: forti esplosioni nel centro di Tel Aviv Vai su Facebook

L'Iran risponde a Israele con una triplice raffica di missili | Netanyahu agli iraniani: "Opponetevi al regime" | A Teheran raid Idf sul quartiere di Khamenei #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #14giugno Vai su X

Israele attacca l'Iran, raffica di missili da Teheran; Israele - Iran, la guerra in diretta | Nuova raffica di missili iraniani su Israele, forti esplosioni a Tel Aviv e ad Haifa. L'Iran: «Attaccato un edificio del ministero degli esteri a Teheran». Netanyahu: «Eliminati vertici dei Pasdaran»; Israele, raffica di missili dall'Iran. Idf attacca obiettivi militari a Teheran.

Israele, raffica di missili dall'Iran. Idf attacca obiettivi militari a Teheran - Dopo l'annuncio delle forze israeliane, anche la tv di Stato iraniana ha poi confermato l'attacco, spiegando che sono stati ... Secondo msn.com