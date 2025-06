Nuova Protezione civile Deposito e rimessa mezzi

Un passo avanti concreto per il sistema di Protezione civile pratese. È stato inaugurato ieri mattina il nuovo magazzino comunale in via Orione 42, nell’area adiacente al centro commerciale Le Pleiadi, alla presenza del vicesindaco e assessore alla Protezione civile Simone Faggi e dell’assessora regionale Monia Monni. Un’infrastruttura moderna, funzionale e strategicamente collocata, che punta a potenziare la capacità operativa e logistica del sistema di emergenza locale, garantendo interventi più rapidi ed efficaci in ogni situazione.

Un'infrastruttura moderna, funzionale e strategicamente collocata, che punta a potenziare la capacità operativa e logistica del sistema locale di protezione e risposta alle emergenze. Il magazzino è composto da due corpi distinti. Il primo è destinato a deposito attrezzature: al suo interno trovano posto pompe idrauliche, tende, gazebo, gruppi elettrogeni e altri materiali tecnici indispensabili in caso di calamità.

