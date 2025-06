Nuova Porsche Cayenne 2026 | un altro restyling prima dell’elettrica

La Porsche Cayenne 2026 si prepara a sorprendere ancora, con un restyling che anticipa di qualche mese l’arrivo della versione completamente elettrica. Dopo il successo del facelift del 2023, il marchio di Zuffenhausen conferma che la terza generazione continuerà a evolversi, mantenendo le vendite parallele tra motori tradizionali e elettrici fino almeno al 2030. Obiettivo: consolidare la leadership nel segmento dei SUV di lusso e offrire un’anteprima delle innovazioni future.

Ecco tutte le informazioni aggiornate sul restyling della Porsche Cayenne ICEibrida previsto per la fine del 2025, un facelift che anticipa l'arrivo della versione completamente elettrica. Perché un altro restyling in arrivo. Porsche conferma che la terza generazione della Cayenne (lanciata nel 2017, facelift nel 2023) continuerà a evolversi fino al lancio della variante EV, garantendo vendite "in parallelo fino almeno al 2030".. Obiettivo: mantenere la dotazione tecnologica e normativa al passo, migliorando il V8 biturbo in vista delle future normative sulle emissioni..

