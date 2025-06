Nuova pioggia di missili tra Israele e Iran Sirene anche in Golan e Cisgiordania Colpito il quartier generale della polizia di Teheran – I video

Tensione alle stelle nel cuore del Medio Oriente: tra nuove ondate di missili provenienti dall’Iran e sirene che echeggiano in Golan, Cisgiordania e in tutto Israele, la regione si trova sull’orlo di un’escalation. L’attacco ha colpito anche il quartier generale della polizia a Teheran, mentre il governo israeliano proroga lo stato di emergenza fino al 30 giugno. In questa situazione di crisi, la pace sembra sempre più distante.

Il governo israeliano ha approvato la proroga dell’emergenza speciale sul fronte interno fino al 30 giugno. Nel pomeriggio di domenica 15 giugno, infatti, le sirene di allarme sono risuonate in numerose zone di Israele, tra cui Tel Aviv e Gerusalemme, ma anche in Golan e in Cisgiordania, dopo che decine di missili sono stati lanciati dall’Iran. I sistemi di difesa hanno intercettato i vettori e il servizio ambulanze israeliano, il Magen David Adom, ha fatto sapere che non ci sono segnalazioni di impatti diretti né feriti. Dopo alcune ore il comando del fronte interno dell’Idf ha avvisato la popolazione che l’ allarme è rientrato e la popolazione può uscire dai rifugi. 🔗 Leggi su Open.online

