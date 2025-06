Nuova pioggia di missili tra Israele e Iran Netanyahu | Eliminati il capo dell’intelligence dei Pasdaran e il suo vice Erdo?an chiama Trump – I video

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: un nuovo violento scambio di missili ha segnato una escalation pericolosa, con Netanyahu che conferma l'eliminazione dei leader dell'intelligence iraniana. Mentre il governo israeliano proroga lo stato di emergenza, Erdogan si rivolge a Trump in un clima di crescente instabilitĂ . In questo scenario complesso, i video mostrano le conseguenze di un conflitto che minaccia di infiammare tutta la regione. La situazione rimane caldissima e in continua evoluzione.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu  ha confermato in un’intervista a Fox News che Israele ha eliminato, in un attacco a Teheran, il capo dell’intelligence dei Guardiani della rivoluzione iraniana e il suo vice. Intanto, il governo israeliano ha deciso di prorogare fino al 30 giugno lo stato di emergenza speciale sul fronte interno. Nel pomeriggio di domenica 15 giugno, le sirene d’allarme hanno risuonato in diverse aree del Paese, tra cui Tel Aviv, Gerusalemme, le Alture del Golan e la Cisgiordania, a seguito del lancio di decine di missili dall’Iran. I sistemi di difesa hanno intercettato i vettori e il servizio ambulanze israeliano, il Magen David Adom, ha fatto sapere che non ci sono segnalazioni di impatti diretti nĂ© feriti. 🔗 Leggi su Open.online

