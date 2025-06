Nuova pioggia di missili su Israele esplosioni a Gerusalemme Sirene a Tel Aviv in Golan e Cisgiordania Attacchi a Teheran Trump | Possibile coinvolgimento degli Usa Sì a Putin mediatore

Una nuova notte di tensione scuote il Medio Oriente, con una pioggia di missili che colpisce Israele e le sue frontiere: esplosioni a Gerusalemme, sirene a Tel Aviv e attacchi a Golan e Cisgiordania. La crescente escalation coinvolge anche Teheran, mentre le recenti tensioni rischiano di far precipitare la regione in un conflitto ancora pi√Ļ vasto. Resta con noi per scoprire come evolver√† questa crisi senza precedenti.

Un'altra notte di scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì. Il ministro israeliano Katz: «Teheran sta bruciando». Nuova pioggia di missili su Israele, esplosioni a Gerusalemme. Sirene a Tel Aviv, in Golan e Cisgiordania. Attacchi a Teheran. Trump: «Possibile coinvolgimento degli Usa. Sì a Putin mediatore»

