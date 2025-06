Nuova pavimentazione stradale al via i lavori all' inizio della settimana

A Ferrara, si appresta a trasformarsi con l’avvio dei lavori di rinnovo del manto stradale in via Baruffaldi, programmati da lunedì 16 a venerdì 20 giugno. Questa importante opera, promossa dal Comune, non solo migliorerà la sicurezza e l’estetica della zona, ma segnerà anche l’inizio di un rinnovamento più ampio che culminerà con il nuovo arredo urbano previsto entro la prima settimana di luglio. Rimani aggiornato sulle novità!

Nella settimana da lunedì 16 a venerdì 20 giugno saranno eseguiti i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la realizzazione della nuova pavimentazione stradale in via Baruffaldi. Seguirà poi, entro la prima settimana di luglio, il completamento degli allestimenti con il nuovo arredo urbano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Nuova pavimentazione stradale, al via i lavori all'inizio della settimana

