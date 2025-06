Nuova offensiva di Israele contro le basi missilistiche iraniane | Media | Trump ha messo il veto sull' eliminazione di Khamenei | Ma Netanyahu nega

In un clima di tensione crescente, Israele ha lanciato una nuova offensiva contro le basi missilistiche iraniane, mentre le vicende politiche si intrecciano con colpi di scena diplomatici. Trump ha opposto il veto all'eliminazione di Khamenei, ma Netanyahu smentisce categoricamente. Nel frattempo, in Iran e a Gaza, le vittime continuano ad aumentare, alimentando un quadro di conflitto che rischia di esplodere. La situazione rimane delicata e imprevedibile, segnando un capitolo cruciale nel Medio Oriente.

Eliminati il capo dell'intelligence dell'Iran e il vice. A Gaza continua a salire il bilancio delle vittime dei raid israeliani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuova offensiva di Israele contro le basi missilistiche iraniane | Media: Trump ha messo il veto sull'eliminazione di Khamenei | Ma Netanyahu nega

In questa notizia si parla di: offensiva - israele - basi - missilistiche

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza - Israele ha avviato la nuova offensiva nella Striscia di Gaza, denominata 'Carri di Gedeone'. L'esercito, come riportato da 'The Times Of Israel', ha iniziato attacchi estesi e mobilitato diverse forze per raggiungere obiettivi strategici, intensificando così il conflitto nella regione.

Medio Oriente, Iran minaccia basi militari Usa, Uk e Francia. Dove sono e che ruolo hanno; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei; Guerra Israele-Iran, in Iran oltre 200 morti da inizio raid. Colpito centro Teheran. LIVE.

Nuova offensiva di Israele contro le basi missilistiche iraniane | Media: Trump ha messo il veto sull'eliminazione di Khamenei ma Netanyahu nega - Il conflitto in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 618. Si legge su msn.com