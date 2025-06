Nuova offensiva di Israele contro le basi missilistiche iraniane | Esplosioni a Tel Aviv e ad Haifa | Media | Trump ha messo il veto sull' eliminazione di Khamenei | Ma Netanyahu nega

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con una nuova offensiva israeliana contro le basi missilistiche iraniane, provocando esplosioni a Tel Aviv e Haifa. Mentre Trump pone il veto sull’eliminazione di Khamenei e Netanyahu smentisce, gli sviluppi militari continuano a scuotere la regione, con l'eliminazione del capo dell'intelligence iraniana e del suo vice. La crisi a Gaza si aggrava, con un bilancio sempre più tragico di vittime.

Eliminati il capo dell'intelligence dell'Iran e il vice. A Gaza continua a salire il bilancio delle vittime dei raid israeliani.

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza - Israele ha avviato la nuova offensiva nella Striscia di Gaza, denominata 'Carri di Gedeone'. L'esercito, come riportato da 'The Times Of Israel', ha iniziato attacchi estesi e mobilitato diverse forze per raggiungere obiettivi strategici, intensificando così il conflitto nella regione.

Missili iraniani su Israele, raid israeliani su Teheran | Trump: Possibile un coinvolgimento Usa nel conflitto, ok Putin mediatore; Medio Oriente, Iran minaccia basi militari Usa, Uk e Francia. Dove sono e che ruolo hanno; Guerra Israele-Iran, in Iran oltre 200 morti da inizio raid. Colpito centro Teheran. LIVE.

