nuoto di fondo andrea filadelli quarto nella 3 km knockout sprint di coppa del mondo a setubal

Si è chiusa a Setubal, in Portogallo, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo: nella seconda giornata di gare spazio alla specialità non olimpica della 3 km knockout sprint. Successi per il magiaro David Betlehem e per la nipponica Ichika Kajimoto, invece in casa Italia arriva il quarto posto di Andrea Filadelli, mentre viene squalificato Dario Verani. Nella finale maschile, sulla distanza dei 500 metri, si impone l’ ungherese David Betlehem, primo in 6’12?0, che brucia i francesi Logan Fontaine, secondo in 6’12?9, e Marc-Antoine Olivier, terzo in 6’13?20. Resta ai piedi del podio Andrea Filadelli (Marina MilitareSuperba), quarto in 6’15?8, mentre viene squalificato Dario Verani (EsercitoLivorno Aquatics). 🔗 Leggi su Oasport.it