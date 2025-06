Nunziante Juventus Next Gen piovono conferme | i bianconeri puntano forte sul portiere del Benevento! Tutte le novità

L'attenzione del mercato Juventus si concentra anche sulla Next Gen, con importanti conferme: i bianconeri sembrano pronti a rafforzare la propria rosa puntando decisamente sul promettente portiere del Benevento. Questa mossa strategica potrebbe segnare un passo fondamentale nel futuro della squadra giovanile e non solo. Scopriamo insieme tutte le novitĂ e gli aggiornamenti sul calciomercato Juventus, che continua a sorprendere e a puntare in alto.

Nunziante Juventus Next Gen, piovono conferme: i bianconeri puntano forte sul portiere del Benevento! Le novitĂ e gli aggiornamenti di mercato. Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Juventus, impegnato in questa fase a rinforzare non solo la prima squadra ma anche le proprie formazioni giovanili, a partire dalla Juventus Next Gen. Come confermato da Sky Sport i bianconeri starebbero puntando forte su Alessandro Nunziante, portiere classe 2007 che nel corso di questa ultimissima stagione si è messo in mostra a Benevento. Può diventare un nuovo rinforzo della seconda squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com