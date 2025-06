Nuno Tavares Juve la Lazio spara altissimo | ecco la prima richiesta di Lotito per la cessione del terzino portoghese Cifre e dettagli

La Lazio spara altissimo per Nuno Tavares, ex Arsenal, e chiede almeno 40 milioni di euro, una cifra che mette in seria difficoltà la Juventus. Una richiesta che ha scatenato discussioni e riflessioni sul mercato, lasciando gli appassionati in attesa di sviluppi. Ma quali sono i reali motivi di questa valutazione così alta? Scopriamo tutti i dettagli di questa trattativa infuocata tra Lazio e Juventus.

Nuno Tavares Juve, la Lazio spara altissimo: le cifre richieste da Lotito per il trasferimento del portoghese ex Arsenal. Tutti i dettagli. La Lazio non fa sconti per Nuno Tavares. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club biancoceleste valuta il cartellino dell’esterno portoghese non meno di 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessivamente elevata per le casse della Juventus. La Lazio avrebbe già rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro più bonus proveniente dagli arabi dell’ Al-Hilal. I bianconeri sono dunque avvisati. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve, la Lazio spara altissimo: ecco la prima richiesta di Lotito per la cessione del terzino portoghese. Cifre e dettagli

In questa notizia si parla di: tavares - lazio - portoghese - nuno

Lazio: Tavares rientra, Isaksen infortunato e formazione rivista per l’Inter di Baroni - La Lazio si prepara ad affrontare l'Inter di Baroni con novità significative: il rientro di Tavares e l'assenza di Isaksen per infortunio.

Igor #Tudor sta spingendo tantissimo per Nuno #Tavares della #Lazio • I biancocelesti vorrebbero almeno 40 milioni per il calciatore portoghese. #calciomercato #seriea #Juventus - X Vai su X

Potrebbe Nuno Tavares salpare verso gli Emirati Arabi? Il calciomercato Lazio è in pieno fermento con il talento portoghese al centro di offerte da capogiro.#lazionews #ultimenotizielazio Vai su Facebook

Juve, Tudor vuole Tavares: la Lazio alza il muro; Sportmediaset - La Lazio spara altissimo per Nuno Tavares; Mercato Lazio, la Juventus non molla Nuno Tavares: le ultime sul portoghese.

Sportmediaset - La Lazio spara altissimo per Nuno Tavares - La Lazio sarebbe aperta alla cessione del cartellino di Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe 2000 che piace molto alla Juventus, ma alle proprie condizioni: come riportato ... Segnala tuttojuve.com