Nuno Tavares Juve il portoghese è il profilo perfetto per Tudor | potrebbe essere inserita una contropartita per convincere Lotito Ultime

Nuno Tavares, il talento portoghese della Lazio, potrebbe essere la chiave per rinforzare la Juventus secondo il tecnico Tudor. Con le sue qualità fisiche e capacità di assist, rappresenta il profilo ideale per il gioco bianconero. Tuttavia, per convincere Lotito, la Juventus potrebbe dover inserire una contropartita che soddisfi entrambe le parti, rendendo questa trattativa un vero e proprio puzzle di mercato da risolvere con intelligenza e strategia.

Nuno Tavares Juve, il portoghese è il profilo perfetto per Tudor: tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino. Il nome di Nuno Tavares piace molto al mercato Juve e in particolare a Tudor. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il portoghese della Lazio sarebbe ideale per lo stile di gioco del mister bianconero improntato a potenza fisica e in grado di fare molti assist. Bisognerà trattare con Lotito che difficilmente si lascia andare a sconti. Potrebbero essere inseriti dei giocatori come contropartita: da Mbangula a Nico Gonzalez che piacciono in Inghilterra e in Germania. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com